В ОПЗЖ зафиксировали более 100 грубых нарушений на голосовании в Донецкой области

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" зафиксировали более 100 грубых нарушений в день голосования на местных выборах в Донецкой области, сообщила народный депутат от этой партии Наталия Королевская.

"У нас сегодня очень активный день, зафиксировано более 100 грубых нарушений в Донецкой области", - сказала Королевская на брифинге в воскресенье.

В ОПЗЖ привели пример, когда вместо жителя г.Бахмут уже кто-то проголосовал. По словам Королевской, в городе был арестован человек, который был организатором сетки в пользу оппонента кандидата от ОПЗЖ, и проходят следственные действия. Она допустила, что в результате будет "серьезно искажен результат изъявления людей в городе Бахмут".

"Аналогичная ситуация происходит в Лимане, где также был арестован человек, который занимался организацией скупки. Проходят следственные действия, были пресечены массовые факты выноса бюллетеней и голосования по чужим паспортам", - добавила Королевская.

Нардеп проинформировала, что в г.Славянск был массовый подвоз людей, ряд автотранспорта объявлен в розыск.

"В городе Константиновка планировалось масштабное строительство "карусели", в пять утра они привезли автобусы, более 150 человек для организации скупки голосок под избирательными участками", - рассказала она.

Также Королевская напомнила, что в Мариуполе в субботу 207 тыс. бюллетеней были признанны недействительными, что является "спланированной манипуляцией и подготовкой к фальсификациям выборов".

"На каждом участке случился двойной конфликт бюллетеней, то есть те, которые погасили, как недействительные, и новые, которые успели вчера напечатать и доставить в Мариуполь. Соответственно, наличие дубликатов бюллетеней на каждом участке, мы понимаем, можно будет использовать нашими оппонентами, которые представляют там власть, в совершенно в некорректных целях", - пояснила депутат.

Королевская добавила, что явка избирателей в среднем по Донецкой области на 15.00 составила 28,5%.