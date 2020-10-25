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19:45 25.10.2020

Турция не откажется от российских комплексов С-400 под угрозой санкций США - Эрдоган

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Турция не собирается возвращать России закупленные у нее зенитные ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозу американских санкций, заявил в воскресенье президент страны Тайип Эрдоган.

"Вы не понимаете, с кем имеете дело, - заявил президент Турции, выступая на партийной конференции в городе Малатья. - Мы сделали шаги по приобретению (американских истребителей пятого поколения) F-35, мы заплатили деньги, вы их не поставили (в связи приобретением российских комплексов), вы сказали, верните С-400 России, но мы не племенное государство, мы Турция", - заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция не боится американских санкций в ответ на приобретение российских ЗРК.

Накануне официальный представитель Минобороны Турции Надиде Шебнем Актоп заявила, что приобретенные у России С-400 будут поставлены на боевое дежурство вне зависимости от возможности интеграции с системой ПВО НАТО.

"Испытания системы С-400 выполняются в качестве естественного процесса", - приводятся ее слова в пресс-релизе оборонного ведомства. При этом отмечается, что Анкара не считает нарушением своих обязательств перед НАТО приобретение комплексов С-400 и предлагает Вашингтону рассмотреть возможные технические меры в отношении их использования.

"Подобно С-300, используемым союзниками по НАТО, система С-400 будет задействована независимо и без интеграции в какую-либо систему командного управления НАТО, - говорится в сообщении. - Утверждения о том, что Турция действует вопреки своим обязательствам перед НАТО, не соответствуют действительности".

"Мы ожидаем от наших союзников и друзей, что они сосредоточатся на обсуждении альтернативных путей и разумных технических мер в отношении С-400, а не на риторике ухудшении отношений", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал "Интерфакс", 16 октября в Youtube была опубликована любительская съемка летного испытания противоракеты комплекса С-400 над турецким городом Синопом, в районе которого власти на тот момент ввели запреты на полеты.

Ранее местные СМИ в Синопе также опубликовали фотографии и видео прохождения по городу колонны тяжелых транспортеров с зенитными ракетными комплексами С-400.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Россия поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд, сообщил в июле глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев в марте в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

Теги: #турция #россия_c #возвращение
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