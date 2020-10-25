События

19:13 25.10.2020

В "Евросолидарности" назвали беспрецедентным количество нарушений в день голосования 25 октября

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Наблюдатели от партии "Европейская солидарность" зафиксировали 118 случаев нарушения избирательного законодательства в день голосования на местных выборах в Украине, сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Руслан Князевич.

"В этот раз есть феномен, который мы отмечаем впервые - это то количество нарушений, которые внесены нашими наблюдателями, нашими уполномоченными, доверенными лицами, кандидатами в базу в виде различных нарушений избирательного законодательства. По состоянию на этот момент, это 118 случаев нарушения избирательного законодательства", - сказал Князевич на брифинге в воскресенье.

По его словам, среднее количество таких нарушений на предыдущих выборах никогда не достигало 50.

Князевич обратил внимание, в частности, на такие нарушения, как несвоевременное проведение подготовительного заседания на избирательных участках, наличие в списках избирателей, не зарегистрированных в домах определенного округа, ошибки в бюллетенях или отсутствие контрольных листов и печатей, отправка бюллетеней в другие округи, недостаточное количество избирательных бюллетеней и пломб для опломбирования избирательных ящиков, сохранение бюллетеней не в помещении участковой избирательной комиссии до начала или во время голосования, отсутствие информационных плакатов о кандидатах, подвоз избирателей на голосование, отсутствие или ненадлежащее оформление кабинок для голосования и ящиков для голосования, вбросы бюллетеней членами участковых избирательных комиссий, в том числе политической партии "Слуга народа", массовая порча бюллетеней, голосование избирателей с партийной символикой.

Отдельное внимание депутат обратил на опрос избирателей. Он отметил, что в таких городах, как Мариуполь, Запорожье, Житомир, Белая Церковь, были зафиксированы факты опроса прямо на территории избирательных участков.

"На не единичные обращения, в том числе наших членов комиссии, наших наблюдателей, представителей общественных организаций, СМИ, руководство таких комиссий, которое принадлежит к правящей партии "Слуга народа" не запрещает его проводить, никак не реагирует, вместо этого, фактически, игнорирует обращения. Наши обращения к правоохранительным органам, в том числе правоохранителям, которые находятся на этих участках, ни к чему не приводят", - подчеркнул Князевич.

Теги: #нарушения #партия #выборы
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