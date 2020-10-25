Свыше 100 человек задержаны на протестных акциях в Беларуси – очевидцы

Число задержанных на несанкционированных протестах в Беларуси превысило 100 человек.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, больше всего людей задержаны в Гродно и в Минске. Также задержания происходили в Лиде, Могилеве и других городах. В белорусской столице задержания продолжаются.

Наиболее активно людей задерживают на Орловской улице, где прогремели порядка 10 хлопков, а затем раздались выстрелы.

Несколько человек пострадали. На месте работают несколько бригад "скорой помощи".