События

18:25 25.10.2020

Свыше 100 человек задержаны на протестных акциях в Беларуси – очевидцы

1 мин читать

Число задержанных на несанкционированных протестах в Беларуси превысило 100 человек.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, больше всего людей задержаны в Гродно и в Минске. Также задержания происходили в Лиде, Могилеве и других городах. В белорусской столице задержания продолжаются.

Наиболее активно людей задерживают на Орловской улице, где прогремели порядка 10 хлопков, а затем раздались выстрелы.

Несколько человек пострадали. На месте работают несколько бригад "скорой помощи".

Теги: #задержания #протесты #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:40 25.10.2020
В белорусской милиции подтвердили применение спецсредств "для пресечения противоправных действий протестующих" в Минске

В белорусской милиции подтвердили применение спецсредств "для пресечения противоправных действий протестующих" в Минске

16:03 25.10.2020
Белорусская милиция подтвердила применение слезоточивого газа на акции протеста в Лиде, сообщила о задержании десятков человек

Белорусская милиция подтвердила применение слезоточивого газа на акции протеста в Лиде, сообщила о задержании десятков человек

14:51 25.10.2020
Свыше 100 тыс. протестующих вышли на улицы Минска – оппозиция

Свыше 100 тыс. протестующих вышли на улицы Минска – оппозиция

14:00 25.10.2020
Более 5 тыс. протестующих вышли на улицы Минска; силовики препятствуют шествию

Более 5 тыс. протестующих вышли на улицы Минска; силовики препятствуют шествию

13:15 25.10.2020
Десять БТР охраняют резиденцию Лукашенко в Минске на фоне протестов в последний день ультиматума оппозиции

Десять БТР охраняют резиденцию Лукашенко в Минске на фоне протестов в последний день ультиматума оппозиции

05:08 25.10.2020
Помпео заверяет Лукашенко в отсутствии угрозы со стороны НАТО – СМИ

Помпео заверяет Лукашенко в отсутствии угрозы со стороны НАТО – СМИ

16:27 24.10.2020
КЖРК подтверждает обязательства не преследовать протестовавших и не считает ранее поданный гражданский иск противоречащий договоренностям

КЖРК подтверждает обязательства не преследовать протестовавших и не считает ранее поданный гражданский иск противоречащий договоренностям

19:33 23.10.2020
Тихановская поблагодарила украинцев за поддержку мирных протестов в Беларуси

Тихановская поблагодарила украинцев за поддержку мирных протестов в Беларуси

19:03 23.10.2020
После 1 ноября войска РФ могут войти в Беларусь, считает секретарь СНБО

После 1 ноября войска РФ могут войти в Беларусь, считает секретарь СНБО

13:30 22.10.2020
Лауреатом премии им. Сахарова за 2020г. в Европарламенте объявили белорусскую оппозицию

Лауреатом премии им. Сахарова за 2020г. в Европарламенте объявили белорусскую оппозицию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция открыла дело по факту нарушения тайны голосования из-за номеров на избирательных бюллетенях

Инициированный Зеленским опрос проходит у 55% участков по всей Украине – "Опора"

Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 13,5% - "Опора"

Активистка Femen пыталась попасть на избирательный участок, где голосовал Зеленский с супругой

Любые опросы возле избирательных участков после голосования не нарушают закон – Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

ЭКЗИТ-ПОЛ "РЕЙТИНГА" ПО ВЫБОРАМ МЭРА МАРИУПОЛЯ: БОЙЧЕНКО – 68,1%, КЛИМЕНКО – 22,8%,

ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ОДЕССЕ: ТРУХАНОВ – 34,4%, СКОРИК – 17,93%, ФИЛИМОНОВ – 13,75%, ОБУХОВ – 12,52%, КИВАЛОВ - 5,44%

ЭКЗИТ-ПОЛ "РЕЙТИНГА" ПО ВЫБОРАМ В ГОРСОВЕТ КИЕВА: "УДАР" – 21,3%, "ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ" – 18%, "СЛУГА НАРОДА" – 9,5%, "ГОЛОС" – 7,2%, "ЕДНИСТЬ" – 6,8%, "ОПЗЖ" – 6,7%

ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО ХАРЬКОВУ: КЕРНЕС – 57,9%, ФЕЛЬМАН – 12,12%, КУЧЕР – 11,98%, АБРАМИЧЕВ – 6,23%, ЧЕРНЯК – 4,51%

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

ЭКЗИТ-ПОЛ "РЕЙТИНГА" ПО ВЫБОРАМ МЭРА КИЕВА: КЛИЧКО – 47,8%, ПОПОВ – 8,6%, ПРИТУЛА – 8,3%, ВЕРЕЩУК – 8%, КУЧЕРЕНКО – 6,3%

ЭКЗИТ-ПОЛ "САВИК ШУСТЕР СТУДИИ" ПО КИЕВУ: КЛИЧКО – 45,93%, ПОПОВ – 9,62%, ВЕРЕЩУК – 8,53%, КУЧЕРЕНКО – 7,82, ПРИТУЛА – 7,27%

В ОПЗЖ зафиксировали более 100 грубых нарушений на голосовании в Донецкой области

Турция не откажется от российских комплексов С-400 под угрозой санкций США - Эрдоган

В Хмельницкой области глава избиркома пришел на работу пьяным – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА