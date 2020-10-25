В Запорожье правоохранители вернули украденные с избирательного участка бюллетени

В Запорожье сотрудники полиции разыскали и вернули избирательной комиссии украденные утром бюллетени, сообщает Национальная полиция Украины.

"25 октября в 10:30 в Вознесеновское отделение полиции ГУ НП в Запорожской области поступило сообщение от члена избирательной комиссии о том, что со стола пропали избирательные бюллетени в количестве 40 штук. Сотрудники полиции осуществили неотложные поисковые мероприятия и установили личность гражданина, который похитил бюллетени", - указывается в сообщении.

Злоумышленником оказался житель Запорожья. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 158-1 (похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.