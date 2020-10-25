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18:23 25.10.2020

Полиция открыла дело по факту нарушения тайны голосования из-за номеров на избирательных бюллетенях

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Следователи полиции открыли уголовное производство после того, как в Броварской отдел полиции (Киевская область) поступило сообщение от избирателя о том, что путем нанесения в избирательный бюллетень и на его корешок уникального номерного знака было совершено умышленное нарушение тайны голосования.

Как сообщается на странице Броварской полиции в Facebook, наличие такого номера в дальнейшем может позволить установить содержание волеизъявления граждан, принявших участие в выборах.

Дело открыто по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны голосования уполномоченным лицом), санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 1-3 года. Ведется досудебное расследование.

Как сообщалось, заместитель главы парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил о нарушении тайны голосования на местных выборах в г.Бровары Киевской области. "Нарушена тайна голосования. На бюллетене проставлен номер! Такой же самый номер есть в талоне!... Не номер участка, а именно номер бюллетеня!", - написал он в Facebook в день выборов, отметив, что таким образом по любому бюллетеню можно понять, кто и как проголосовал.

"Сейчас наша команда выясняет детали, но есть большой риск, что в целом из-за этого выборы городского головы и совета ОТГ будут отменены", - отметил народный депутат.

Он напомнил, что, согласно Избирательному кодексу, голосование на выборах в Украине является тайным, а контроль над содержанием волеизъявления избирателей, установление или разглашение содержания волеизъявления конкретного избирателя любым образом запрещается.

Железняк разместил под своим постом в Фейсбуке сканы контрольных талонов и избирательных бюллетеней выборов Броварского городского головы, которые подтверждают его слова.

Теги: #бюллетени #выборы #местные
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