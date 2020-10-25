В целом голосование на выборах проходит с соблюдением избирательного законодательства - "Опора"

Голосование на местных выборах в Украине в целом проходит с соблюдением избирательного законодательства, сообщают в гражданской сети "Опора".

"Если говорить в целом о качестве избирательного процесса, то по нашей информации голосование проходит, как правило, на основании требований избирательного законодательства. Хотя отдельные избирательные участки допускают нарушения", - сказал на брифинге аналитик "Опоры" Александр Клюжев.

В частности, по его словам, на 4,5% избирательных участков были зафиксированы попытки незаконной выдачи или получения избирательных бюллетеней. Зачастую такие нарушения были связаны с бытовыми мотивами, чтобы голосовать за своих родственников.

Также на 2,5% участков зафиксированы попытки избирателей демонстрировать свои избирательные бюллетени.

Менее чем на 1% участков зафиксированы попытки фотографирования избирателями бюллетеней.

По словам Клюжева, на 13% избирательных участках нарушения имели незначительный характер, и менее чем на 1% участков были допущены существенные нарушения законодательства.

Кроме того, он отметил, что на одном участке были подозрения на "вбрасывание" бюллетеней, данная ситуация сейчас исследуется наблюдателями.