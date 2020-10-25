Полиция открыла дело по факту нарушения тайны голосования из-за номеров на избирательных бюллетенях

Следователи полиции открыли уголовное производство после того, как в Броварской отдел полиции (Киевская область) поступило сообщение от избирателя о том, что путем нанесения в избирательный бюллетень и на его корешок уникального номерного знака было совершено умышленное нарушение тайны голосования.

Как сообщается на странице Броварской полиции в Facebook, наличие такого номера в дальнейшем может позволить установить содержание волеизъявления граждан, принявших участие в выборах.

Дело открыто по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны голосования уполномоченным лицом), санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 1-3 года. Ведется досудебное расследование.

25 октября в Украине проходят местные выборы.