В целом голосование на выборах проходит с соблюдением избирательного законодательства - "Опора"

Голосование на местных выборах в Украине в целом проходит с соблюдением избирательного законодательства, сообщают в гражданской сети "Опора".

"Если говорить в целом о качестве избирательного процесса, то по нашей информации голосование проходит, как правило, на основании требований избирательного законодательства. Хотя отдельные избирательные участки допускают нарушения", - сказал на брифинге аналитик "Опоры" Александр Клюжев.