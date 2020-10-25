События

18:09 25.10.2020

В целом голосование на выборах проходит с соблюдением избирательного законодательства - "Опора"

1 мин читать

Голосование на местных выборах в Украине в целом проходит с соблюдением избирательного законодательства, сообщают в гражданской сети "Опора".

"Если говорить в целом о качестве избирательного процесса, то по нашей информации голосование проходит, как правило, на основании требований избирательного законодательства. Хотя отдельные избирательные участки допускают нарушения", - сказал на брифинге аналитик "Опоры" Александр Клюжев.

Теги: #голосование #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:23 25.10.2020
Полиция открыла дело по факту нарушения тайны голосования из-за номеров на избирательных бюллетенях

Полиция открыла дело по факту нарушения тайны голосования из-за номеров на избирательных бюллетенях

18:20 25.10.2020
В целом голосование на выборах проходит с соблюдением избирательного законодательства - "Опора"

В целом голосование на выборах проходит с соблюдением избирательного законодательства - "Опора"

18:14 25.10.2020
Полиция открыла дело по факту нарушения тайны голосования из-за номеров на избирательных бюллетенях

Полиция открыла дело по факту нарушения тайны голосования из-за номеров на избирательных бюллетенях

17:52 25.10.2020
День голосования в Киеве проходит спокойно, в полицию поступило более 300 сообщений о нарушениях – Крищенко

День голосования в Киеве проходит спокойно, в полицию поступило более 300 сообщений о нарушениях – Крищенко

17:29 25.10.2020
Явка в Украине на местных выборах на 16:00 составила 27% - "Опора"

Явка в Украине на местных выборах на 16:00 составила 27% - "Опора"

17:28 25.10.2020
В Новогродовке Донецкой области жители вышли на митинг из-за перепутанных между округами бюллетеней – "Опора"

В Новогродовке Донецкой области жители вышли на митинг из-за перепутанных между округами бюллетеней – "Опора"

17:26 25.10.2020
Эпопея с паспортом мэра Львова: не смог проголосовать с заграничным, а украинский документ нашла теща

Эпопея с паспортом мэра Львова: не смог проголосовать с заграничным, а украинский документ нашла теща

17:09 25.10.2020
В "Евросолидарности" отмечают низкий уровень организации местных выборов

В "Евросолидарности" отмечают низкий уровень организации местных выборов

16:54 25.10.2020
Мэр Львова Садовой сообщил, что нашел паспорт и отправляется на участок голосовать

Мэр Львова Садовой сообщил, что нашел паспорт и отправляется на участок голосовать

16:49 25.10.2020
ЦИК: Наибольшая явка на 13:00 в Одесской области (без Одессы) – 26%, наименьшая в Черновицкой и Ивано-Франковской областях – 14%

ЦИК: Наибольшая явка на 13:00 в Одесской области (без Одессы) – 26%, наименьшая в Черновицкой и Ивано-Франковской областях – 14%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция открыла дело по факту нарушения тайны голосования из-за номеров на избирательных бюллетенях

Инициированный Зеленским опрос проходит у 55% участков по всей Украине – "Опора"

Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 13,5% - "Опора"

Активистка Femen пыталась попасть на избирательный участок, где голосовал Зеленский с супругой

Любые опросы возле избирательных участков после голосования не нарушают закон – Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

Свыше 100 человек задержаны на протестных акциях в Беларуси – очевидцы

В Запорожье правоохранители вернули украденные с избирательного участка бюллетени

В белорусской милиции подтвердили применение спецсредств "для пресечения противоправных действий протестующих" в Минске

Российские наемники не открывали огонь на Донбассе с полуночи – штаб ООС

Глава правительства Болгарии заразился COVID-19

Климпуш-Цинцадзе призвала МИД Украины отреагировать на призыв Сийярто поддержать одну из партий на местных выборах в Украине

В Луганской области на 15.00 проголосовали 24% избирателей - обладминистрация

ЦИК: Наибольшая явка на 13:00 в Одесской области (без Одессы) – 26%, наименьшая в Черновицкой и Ивано-Франковской областях – 14%

Мэр Львова не смог проголосовать с заграничным паспортом

В харьковскую полицию поступило 130 сообщений о нарушениях на выборах, открыто 7 дел

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА