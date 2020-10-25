День голосования в Киеве проходит спокойно, в полицию поступило более 300 сообщений о нарушениях – Крищенко

В Киеве день голосования на местных выборах в целом проходит без грубых нарушений, однако поступило 324 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"В Киеве по состоянию на 17:00 полиция зафиксировала 324 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства", - цитирует Крищенко Национальная полиция Украины в соцсети Фейсбук.

По его словам, в целом избирательный процесс в этот день проходит спокойно и без грубых нарушений.

"Основная задача правоохранителей во время проведения местных выборов - обеспечение общественной безопасности на территории столицы и сохранение избирательной документации. В столичном главке полиции работает ситуационный центр, который круглосуточно мониторит сообщения, связанные с избирательным процессом", - рассказал Крищенко.

Он также призвал граждан немедленно обращаться к сотрудникам полиции на местах, если они стали свидетелями фактов нарушения избирательного законодательства, а полицейские будут мгновенно реагировать на такие сообщения и предоставлять каждому событию соответствующую правовую квалификацию.

"Подчеркиваю: правоохранители будут жестко пресекать все нарушения требований законодательства, а нарушителей привлекать к ответственности", - заверил начальник столичной полиции.