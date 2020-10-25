События

17:52 25.10.2020

День голосования в Киеве проходит спокойно, в полицию поступило более 300 сообщений о нарушениях – Крищенко

1 мин читать

В Киеве день голосования на местных выборах в целом проходит без грубых нарушений, однако поступило 324 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"В Киеве по состоянию на 17:00 полиция зафиксировала 324 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства", - цитирует Крищенко Национальная полиция Украины в соцсети Фейсбук.

По его словам, в целом избирательный процесс в этот день проходит спокойно и без грубых нарушений.

"Основная задача правоохранителей во время проведения местных выборов - обеспечение общественной безопасности на территории столицы и сохранение избирательной документации. В столичном главке полиции работает ситуационный центр, который круглосуточно мониторит сообщения, связанные с избирательным процессом", - рассказал Крищенко.

Он также призвал граждан немедленно обращаться к сотрудникам полиции на местах, если они стали свидетелями фактов нарушения избирательного законодательства, а полицейские будут мгновенно реагировать на такие сообщения и предоставлять каждому событию соответствующую правовую квалификацию.

"Подчеркиваю: правоохранители будут жестко пресекать все нарушения требований законодательства, а нарушителей привлекать к ответственности", - заверил начальник столичной полиции.

Теги: #киев #нарушения #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:23 25.10.2020
Полиция открыла дело по факту нарушения тайны голосования из-за номеров на избирательных бюллетенях

Полиция открыла дело по факту нарушения тайны голосования из-за номеров на избирательных бюллетенях

18:20 25.10.2020
В целом голосование на выборах проходит с соблюдением избирательного законодательства - "Опора"

В целом голосование на выборах проходит с соблюдением избирательного законодательства - "Опора"

18:14 25.10.2020
Полиция открыла дело по факту нарушения тайны голосования из-за номеров на избирательных бюллетенях

Полиция открыла дело по факту нарушения тайны голосования из-за номеров на избирательных бюллетенях

18:09 25.10.2020
В целом голосование на выборах проходит с соблюдением избирательного законодательства - "Опора"

В целом голосование на выборах проходит с соблюдением избирательного законодательства - "Опора"

17:29 25.10.2020
Явка в Украине на местных выборах на 16:00 составила 27% - "Опора"

Явка в Украине на местных выборах на 16:00 составила 27% - "Опора"

17:28 25.10.2020
В Новогродовке Донецкой области жители вышли на митинг из-за перепутанных между округами бюллетеней – "Опора"

В Новогродовке Донецкой области жители вышли на митинг из-за перепутанных между округами бюллетеней – "Опора"

17:09 25.10.2020
В "Евросолидарности" отмечают низкий уровень организации местных выборов

В "Евросолидарности" отмечают низкий уровень организации местных выборов

16:46 25.10.2020
Климпуш-Цинцадзе призвала МИД Украины отреагировать на призыв Сийярто поддержать одну из партий на местных выборах в Украине

Климпуш-Цинцадзе призвала МИД Украины отреагировать на призыв Сийярто поддержать одну из партий на местных выборах в Украине

16:45 25.10.2020
В Луганской области на 15.00 проголосовали 24% избирателей - обладминистрация

В Луганской области на 15.00 проголосовали 24% избирателей - обладминистрация

16:33 25.10.2020
ЦИК: Наибольшая явка на 13:00 в Одесской области (без Одессы) – 26%, наименьшая в Черновицкой и Ивано-Франковской областях – 14%

ЦИК: Наибольшая явка на 13:00 в Одесской области (без Одессы) – 26%, наименьшая в Черновицкой и Ивано-Франковской областях – 14%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция открыла дело по факту нарушения тайны голосования из-за номеров на избирательных бюллетенях

Инициированный Зеленским опрос проходит у 55% участков по всей Украине – "Опора"

Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 13,5% - "Опора"

Активистка Femen пыталась попасть на избирательный участок, где голосовал Зеленский с супругой

Любые опросы возле избирательных участков после голосования не нарушают закон – Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

Свыше 100 человек задержаны на протестных акциях в Беларуси – очевидцы

В Запорожье правоохранители вернули украденные с избирательного участка бюллетени

В белорусской милиции подтвердили применение спецсредств "для пресечения противоправных действий протестующих" в Минске

Российские наемники не открывали огонь на Донбассе с полуночи – штаб ООС

Глава правительства Болгарии заразился COVID-19

Мэр Львова Садовой сообщил, что нашел паспорт и отправляется на участок голосовать

Мэр Львова не смог проголосовать с заграничным паспортом

В харьковскую полицию поступило 130 сообщений о нарушениях на выборах, открыто 7 дел

ЦИК: НАИБОЛЬШАЯ ЯВКА НА 13:00 В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ ОДЕССЫ) – 26%, НАИМЕНЬШАЯ В ЧЕРНОВИЦКОЙ И ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ – 14%

В "Слуге народа" подчеркивают, что случаев использования "вопиющего админресурса" на местных выборах не было

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА