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17:40 25.10.2020

В белорусской милиции подтвердили применение спецсредств "для пресечения противоправных действий протестующих" в Минске

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Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила агентству "Интерфакс-Запад" информацию о том, что на акции протеста в Минске применялись спецсредства.

"Правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих", - заявила Чемоданова в воскресенье.

Она также отметила, что МВД уточняет информацию об инциденте со стрельбой на улице Орловской.

Ранее очевидцы сообщали, что против протестующих в Минске силовики применили светошумовые гранаты.

Теги: #спецсредства #протесты #беларусь
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