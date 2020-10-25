В белорусской милиции подтвердили применение спецсредств "для пресечения противоправных действий протестующих" в Минске
Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила агентству "Интерфакс-Запад" информацию о том, что на акции протеста в Минске применялись спецсредства.
"Правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих", - заявила Чемоданова в воскресенье.
Она также отметила, что МВД уточняет информацию об инциденте со стрельбой на улице Орловской.
Ранее очевидцы сообщали, что против протестующих в Минске силовики применили светошумовые гранаты.