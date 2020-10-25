В Новогродовке Донецкой области жители вышли на митинг из-за перепутанных между округами бюллетеней – "Опора"

В г. Новогродовка Донецкой области под зданием городской территориальной избирательной комиссии проходит митинг избирателей, которые просят не учитывать результаты голосования за кандидатов в городской совет, сообщает Гражданская сеть "Опора".

"Все собравшиеся обратились с призывом к руководству Новогродовской ТИК с призывом, чтобы учитывая ситуацию, из-за которой перепутали бюллетени между округами и обнаружили это во время голосования, чтобы эти бюллетени были признаны не подлежащими учету, а результаты голосования за кандидатов на должность главы города и депутатов районного совета были учтены", - указывается в сообщении.

В Новородоской ТИК заявили, что уже обратились с соответствующим запросом в Центральную избирательную комиссию.

"Мы обратились в уполномоченные органы с заявлениями, а также за разъяснением в Центральную избирательную комиссию. Люди собрались на митинг, пока ждем официальных разъяснений, признавать бюллетени действительными или нет", - рассказала глава городской ТИК Ирина Чередниченко.

Действующий городской голова Новогродовки Людмила Билецкая сообщила, что о ситуации с перепутанными бюллетенями уведомлены правоохранительные органы и Служба безопасности Украины.