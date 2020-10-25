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17:19 25.10.2020

Российские наемники не открывали огонь на Донбассе с полуночи – штаб ООС

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Российские наемники, действующие на Донбассе, не открывали огонь с начала текущих суток по состоянию на 17.00 25 октября, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"На всех участках линии разграничения наблюдается тишина. Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника, наши военнослужащие соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

При этом в районах вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали более 2 га территории и передали на уничтожение 40 взрывоопасных предметов. Спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры: в течение суток они отремонтировали 9 домов, еще в 10 объектах работы продолжаются.

Теги: #перемирие #оос
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