В "Евросолидарности" отмечают низкий уровень организации местных выборов

В партии "Европейская солидарность" отмечают низкий уровень организации избирательного процесса на проходящих в воскресенье в Украине местных выборах.

"День голосования, сегодняшний день, продемонстрировал очень низкий уровень организации избирательного процесса в Украине", - заявил глава избирательного штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов на брифинге в воскресенье.

По его словам, много участков открылось со значительным опозданием, многие члены избирательных комиссий, как участковых, так и территориальных, не вышли на свои рабочие места и "к большому сожалению, организация и самого голосования также на многих участках не отвечает европейским стандартам".

Он продемонстрировал фотографии, которые свидетельствуют о том, что на некоторых участках не было кабинок для голосования, и избиратели при всех заполняли бюллетени.

"Главное отличие этих выборов, к большому сожалению, возвращение нашей страны к масштабным фальсификациям, как это было во времена Виктора Януковича", - отметил Турчинов, подчеркнув, что данная проблема касается практически всех регионов Украины.

Он также обвинил власти в использовании административного ресурса. "Когда мы говорим о некачественной подготовке к голосованию, мы не можем исключать, что это делалось сознательно для того, чтобы те или другие кандидаты от тех или иных политических сил, в частности от оппозиционных сил, не могли получить необходимое количество голосов", - сказал Турчинов.

По его словам, все зафиксированные наблюдателями от "Европейской солидарности" нарушения задокументированы и будут переданы в правоохранительные органы.

Глава избирательного штаба "Евросолидарности" назвал "уголовным признаком" нынешних выборов массовую агитацию за правящую партию под видом президентского опроса. "При том эта массовая агитация происходит или около избирательных участков или, это очень важно, прямо на избирательных участках", - отметил он.

Турчинов также сообщил, что "Европейская солидарность" будет проводить параллельный подсчет голосов.