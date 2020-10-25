Мэр Львова Садовой сообщил, что нашел паспорт и отправляется на участок голосовать

Городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что смог найти свой паспорт и отправляется на избирательный участок, чтобы проголосовать.

"Нашли! Спасибо любимой теще Марии Михайловне! Взяла кризисную ситуацию под свой контроль, организовала поиски и достигла результата. Хорошая теща на вес золота! Бегу голосовать", - написал Садовой в соцсети Facebook.

Как сообщалось, ранее Садовой не смог проголосовать, поскольку не нашел свой паспорт. К голосованию по заграничному паспорту его не допустила участковая избирательная комиссия.