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16:46 25.10.2020

Климпуш-Цинцадзе призвала МИД Украины отреагировать на призыв Сийярто поддержать одну из партий на местных выборах в Украине

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Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе обратилась к Министерству иностранных дел Украины с призывом оперативно отреагировать на вмешательство министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в украинские выборы.

"Его призыв к венграм поддержать одну из политических сил и мэра на Закарпатье, да еще и в день выборов - беспрецедентный акт пренебрежения к иностранному государству со стороны члена Европейского Союза. Это недопустимое поведение, которое должно получить надлежащую правовую и политическую оценку. Прежде всего, надеюсь на оперативную и адекватную реакцию нашего МИД", - написала Климпуш-Цинцадзе в соцсети Facebook.

"Также надеюсь, что наши партнеры, отношения с которыми мы строим на основе общих ценностей, а не смолчат в этой ситуации. Ведь это атака не только на украинские выборы, наглость заявления свидетельствует о том, что это атака на саму демократию в Европе, на ее принципы уважения и добрососедства", - подчеркнула она.

Ранее, утром 25 октября, Сийярто на своей странице в Facebook призвал венгром Закарпатья поддержать на местных выборах КМКС "Партия венгров Украины", а также действующего городского голову Берегово Золтана Бабяк. Также он сообщил, что жители Закарпатья, находящиеся на территории Венгрии, могут пересечь границу для голосования и вернуться обратно без обязательства проходить 14-дневный карантин.

Теги: #венгрия #выборы #вмешательство
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