События

16:45 25.10.2020

В Луганской области на 15.00 проголосовали 24% избирателей - обладминистрация

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59 тыс 478 из 248 тыс 174 избирателей, или 24% от общего числа проголосовали на местных выборах в Луганской области по состоянию на 15.00 воскресенья, сообщается на странице Луганской областной государственной администрации.

Самая высокая избирательная активность граждан зафиксирована в Троицком районе, где проголосовали 37% избирателей, самая низкая - в Новопсковском, где проголосовали 18,2%.

По состоянию на 14.00 Главное управление Национальной полиции в Луганской области зарегистрировало 40 сообщений о нарушении избирательного законодательства, открыто одно уголовное производство по факту открытого хищения чужого имущества - видеокамеры на избирательном участке в Сватовском районе.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в г.Рубежное – 14, где, в частности, сообщается о фактах печатных материалов наружной рекламы политических партий.

В Старобельском районе зафиксировано 8 нарушений, где, в частности, на избирательном участке кандидат в депутаты взяла бюллетени и вышла в коридор. В Кременском районе – 6 нарушений, в том числе, сообщение о том, что председатель сельского совета и председатель общественного совета развозят пакеты по поселкам с агитацией за одного из кандидатов, а также о возможном подвоз на избирательные участки граждан для голосования.

В Сватовском районе зарегистрированы четыре сообщения о нарушениях избирательного законодательства, в Новопсковском – три, два - в Троицком районе, по одному в Беловодском, Меловском и Белокуракинском районах.

Теги: #явка #луганскаяобласть #выборы
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