События

16:26 25.10.2020

Мер Львова не смог проголосовать с заграничным паспортом

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Городской голова Львова Андрей Садовой не смог проголосовать на местных выборах с заграничним паспортом. Об этом Садовой написал на своей странице в соцсети Facebook.

"С самого утра дома возня – не можем найти мой паспорт. Поэтому сходил на участок с Екатериной за компанию. И назад домой – искать документы. Взял на всякий случай заграничный паспорт, но члены комиссии вежливо, но однозначно сообщили, что с ним проголосовать нельзя", - написал мэр Львова.

Теги: #львов #голосование #садовый
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