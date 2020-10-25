В харьковскую полицию поступило 130 сообщений о нарушениях на выборах, открыто 7 дел

130 сообщений о нарушениях избирательного законодательства на территории Харькова и области на местных выборах поступило в полицию по состоянию на 15:00 воскресенья, по 7 из них начаты уголовные производства.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, больше всего производств (5) открыто по ч.1 ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Это два производства в Дергачевском районе, где из-за неисправности запорного устройства сейфа, в котором хранились бюллетени для голосования, своевременно не начали работу два избирательных участка. Кроме того, на избирательном участке в пгт Малая Даниловка избиратель в бюллетене обнаружил отсутствие фамилии одного из кандидатов в депутаты. Еще два уголовных производства по той же статье начато в Изюмском районе, где на двух участках не было бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты Изюмского горсовета.

Кроме того, в Харькове на ул.Тарасовская неизвестный мешал работать волонтерам и оказал сопротивление представителю власти. По этому факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.296 (хулиганство) УК Украины

В Лозовском районе области житель с.Яковлевка проголосовал дважды: сначала на дому, а затем на избирательном участке. Его действия квалифицированы по ч.1 ст.158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса Украины.

Информации о других нарушениях зарегистрирована в Едином учете территориальных отделов полиции, проводится проверка.