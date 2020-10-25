В "Слуге народа" подчеркивают, что случаев использования "вопиющего админресурса" на местных выборах не было

На местных выборах 2020 года в Украине не использовался таким вопиющим образом административный ресурс, как это было раньше, заявил глава партии "Слуга народа", первый заместитель одноименной фракции Верховной Рады Александр Корниенко.

"Несмотря на то, что "Слуга народа" является партией власти, и вся вертикаль власти сформирована, начиная от президента, правительства и до глав областных и районных администраций, случаев использования вопиющего админресурса не было, как это было раньше. И наша власть сделала всё для того, чтобы люди максимально прозрачно и честно определились с выбором", - сказал он на брифинге в штабе партии в воскресенье.

По его словам, чистоту процесса засвидетельствовали как правоохранители, так и украинские и международные наблюдатели.

"Поэтому можно сказать, что местные выборы-2020 состоялись, состоялись на высоком уровне в отношении прозрачности, чистоты, открытости процесса, соответствия законодательству, в первую очередь Избирательному кодексу, и, конечно, мировым стандартам честных и прозрачных выборов", - подчеркнул Корниенко.

Глава партии "Слуга народа" указал, что на местных выборах есть определенные нарушения, но они не являются существенными и вряд ли значимо повлияют на ход и результаты выборов.