Белорусская милиция подтвердила применение слезоточивого газа на акции протеста в Лиде, сообщила о задержании десятков человек

При пресечении несанкционированной акции протеста в Лиде (Гродненская область Беларуси) был применен слезоточивый газ, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

"Подтверждаем применение слезоточивого газа в Лиде", - сказали в пресс-службе.

Там также проинформировали, что в рамках административного процесса были задержаны "несколько десятков человек".

Ранее о применении слезоточивого газа на акции протеста в Лиде и о задержаниях сообщили очевидцы.