Полиция проверяет еще один факт "каруселей", 8 сообщений о минировании не подтвердились – Клименко

По состоянию на 15 часов воскресенья зарегистрировано почти 2,5 тысяч сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом, открыто 28 уголовных производств, проверяется еще один факт незаконного подвоза избирателей на участок.

"На данный момент зарегистрировано 2 тыс. 401 заявление и сообщение от граждан, которые связаны с избирательным процессом, больше всего – в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", - сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, с 8 утра воскресенья составлено 63 протокола о совершении админнарушений. 41 протокол составлен в связи с повреждением избирательного бюллетеня, также зафиксированы факты выноса бюллетеней. "Много фактов, когда разрывали и выбрасывали бюллетени", - сказал он, добавив, что в ряде случаев избиратели повреждали избирательные урны.

Глава Нацполиции рассказал, что в настоящий момент 28 фактов правонарушений внесены сведений в Единый реестр досудебных расследований, прежде всего, речь идет о препятствовании осуществлению избирательного права.

Что касается фактов незаконного подвоза избирателей – так называемых "каруселей, то, как рассказал Клименко, зафиксирован еще один такой факт. "В настоящее время еще 2 двухэтажных автобуса пришли из Житомирской области со 132 людьми. Мы выясняем, с какой целью эти граждане прибыли в Киев", - отметил Клименко.

Глава Нацполиции уточнил, что все 132 человека, которые прибыли в эти автобусах, доставлены в райуправления для выяснения информации. "Он сказали, что приехали на экскурсию. У нас есть сомнения", - добавило Клименко, отметив, что пока рано говорить о том, что однозначно имело место правонарушение.

Говоря о сообщениях о якобы минировании, глава Нацполиции сообщил, что таких звонков было 8 , ни один из них не подтвердился, избирательный процесс на время проверки сообщений не останавливался.

Кроме того, по словам Клименко, имеют место факты выдачи кандидатами ручек и блокнотов с партийными логотипами, такие правонарушения также пресекаются полицией.