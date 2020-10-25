События

15:48 25.10.2020

В Киеве по состоянию на 14.00 грубых нарушений на выборах не зафиксировано - КГГА

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В Киеве в день местных выборов в полицию поступило 226 сообщений, по состоянию на 14.00 грубых нарушений избирательного законодательства не зафиксировано, сообщил первый заместитель директора департамента муниципальной безопасности Киевской горадминистрации Олег Куявский.

"По информации Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве, по состоянию на 14.00 грубых нарушений избирательного законодательства и нарушений общественного порядка не зафиксировано. В день выборов в полицию поступило 226 сообщений. В том числе, о незаконной агитации - 86 сообщений. Внесены сведения в ЕРДР - 4, из них: Печерское управление полиции внесло два - по ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство) Святошинское управление полиции по ч. 2 ст. 60 (подкуп избирателей) Деснянское управление полиции - по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателей). Что касается других фактов, проводятся проверки правоохранительных органов", - проинформировал Куявский, сообщила пресс-служба Киевской горадминистрации.

Теги: #киев #ситуация #выборы
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