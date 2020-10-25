По состоянию на 13:00 в Харькове проголосовали 13,5% избирателей

Явка на проходящих в воскресенье местных выборах в Харькове составила по состоянию на 13:00 13,5%, сообщила корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" глава город ской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая.

По данным гражданской сети "Опора", явка в районах города колеблется от 11,7-11,8% (Московский и Киевский районы) до 16,5% (Холодногорский район).

Первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов связывает низкую явку с тем, что город находится в "красной карантинной зоне." "Пока что явка избирателей низкая - меньше, чем была на президентских и парламентских выборах. Во многом это объясняется тем, что Харьков находится в "красной" эпидемической зоне, и многие люди побоялись прийти на участок. Тем не менее, во второй половине дня народ уже активнее голосует, поэтому окончательные цифры явки будут больше", - цитирует Терехова пресс-служба горсовета.

Он также заверил, что в целом выборы проводятся в соответствии со всеми требованиями для избирательных комиссий в условиях карантинных ограничений.