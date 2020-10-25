В "Голосе" заявили о нарушении тайны голосования в Броварах

Заместитель главы парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк заявляет о нарушении тайны голосования на местных выборах в г.Бровары Киевской области.

“Нарушена тайна голосования. На бюллетене проставлен номер! Такой же самый номер есть в талоне!... Не номер участка, а именно номер бюллетеня!", - написал Железняк в воскресенье в соцсети Facebook.

По его словам, таким образом по любому бюллетеню можно понять, кто и как проголосовал.

"Сейчас наша команда выясняет детали, но есть большой риск, что в целом из-за этого выборы городского головы и совета ОТГ будут отменены", - отметил народный депутат.

Он напомнил, что, согласно Избирательному кодексу, голосование на выборах в Украине является тайным, а контроль над содержанием волеизъявления избирателей, установление или разглашение содержания волеизъявления конкретного избирателя любым образом запрещается.

Железняк разместил под своим постом в Фейсбуке сканы контрольных талонов и избирательных бюллетеней выборов Броварского городского головы, которые подтверждают его слова.