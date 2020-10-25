По факту незаконных выборов в сельсовет в Сосновке Сумской области открыто дело – полиция

Полицейские начали уголовное производство по факту деятельности незаконного избирательного участка в селе Сосновка Поповской объединенной территориальной громады Конотопского района Сумской области в день местных выборов в воскресенье.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, дело начато по ч.1 ст.157 Уголовного кодекса Украины (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя). Устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется следствие.

Правоохранители сообщают, что о деятельности незаконного избирательного участка узнали во время мониторинга в Интернете событий, связанных с предвыборной кампанией.

"Установлено, что в центре населенного пункта, в помещении дома культуры, неизвестные лица по предварительному сговору между собой открыли так называемый дополнительный избирательный участок, где раздаются напечатанные собственными силами бюллетени… Правоохранители установили, что лица, которые организовали имитацию участка, не только установили предусмотренные законодательством реквизиты, но и разослали местным жителям приглашение на голосование. Сейчас установлено, что к организации этого "избирательного участка" может быть причастен один из местных предпринимателей, однако данная информация уточняется", - говорится в сообщении.

Ранее о работе незаконной участковой избирательной комиссия, которая организовала голосование в сельский совет общины, отказывающейся входить в состав ОТГ, сообщила председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская. "Действует она под идентичным номером, как и настоящая УИК - 590211. Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют…. У фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящий очень низкая явка", - написала она в Facebook.

По словам представителя "Опоры", нелегальный участок находится в помещении частной формы собственности.