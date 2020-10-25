События

14:55 25.10.2020

По факту незаконных выборов в сельсовет в Сосновке Сумской области открыто дело – полиция

2 мин читать

Полицейские начали уголовное производство по факту деятельности незаконного избирательного участка в селе Сосновка Поповской объединенной территориальной громады Конотопского района Сумской области в день местных выборов в воскресенье.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, дело начато по ч.1 ст.157 Уголовного кодекса Украины (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя). Устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется следствие.

Правоохранители сообщают, что о деятельности незаконного избирательного участка узнали во время мониторинга в Интернете событий, связанных с предвыборной кампанией.

"Установлено, что в центре населенного пункта, в помещении дома культуры, неизвестные лица по предварительному сговору между собой открыли так называемый дополнительный избирательный участок, где раздаются напечатанные собственными силами бюллетени… Правоохранители установили, что лица, которые организовали имитацию участка, не только установили предусмотренные законодательством реквизиты, но и разослали местным жителям приглашение на голосование. Сейчас установлено, что к организации этого "избирательного участка" может быть причастен один из местных предпринимателей, однако данная информация уточняется", - говорится в сообщении.

Ранее о работе незаконной участковой избирательной комиссия, которая организовала голосование в сельский совет общины, отказывающейся входить в состав ОТГ, сообщила председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская. "Действует она под идентичным номером, как и настоящая УИК - 590211. Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют…. У фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящий очень низкая явка", - написала она в Facebook.

По словам представителя "Опоры", нелегальный участок находится в помещении частной формы собственности.

Теги: #сосновка #выборы #нелегальные
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:00 25.10.2020
МВД Украины привлекло авиацию к обеспечению безопасности выборов

МВД Украины привлекло авиацию к обеспечению безопасности выборов

14:49 25.10.2020
КИУ фиксирует нарушение санитарных мероприятий, незаконную агитацию и недопуск наблюдателей на ряд участков

КИУ фиксирует нарушение санитарных мероприятий, незаконную агитацию и недопуск наблюдателей на ряд участков

14:43 25.10.2020
Во Львове проголосовали 14% избирателей – горсовет

Во Львове проголосовали 14% избирателей – горсовет

14:40 25.10.2020
Наблюдатели "Опоры" к полудню не зафиксировали фактов незаконного вброса бюллетеней

Наблюдатели "Опоры" к полудню не зафиксировали фактов незаконного вброса бюллетеней

14:28 25.10.2020
Ошибки, выявленные накануне выборов в бланках итоговых протоколов, устранены до дня голосования - глава Киевской городской ТИК

Ошибки, выявленные накануне выборов в бланках итоговых протоколов, устранены до дня голосования - глава Киевской городской ТИК

14:18 25.10.2020
Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 13,5% - "Опора"

Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 13,5% - "Опора"

14:15 25.10.2020
Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 13,5% - "Опора"

Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 13,5% - "Опора"

13:53 25.10.2020
На активистку Femen, обнажившуюся перед Зеленским, составлен админпротокол за хулиганство – полиция

На активистку Femen, обнажившуюся перед Зеленским, составлен админпротокол за хулиганство – полиция

13:39 25.10.2020
Во Львове фиксируют случаи выдачи бюллетеней без печати

Во Львове фиксируют случаи выдачи бюллетеней без печати

13:33 25.10.2020
С начала голосования полиция зафиксировала 1280 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса

С начала голосования полиция зафиксировала 1280 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 13,5% - "Опора"

Активистка Femen пыталась попасть на избирательный участок, где голосовал Зеленский с супругой

Любые опросы возле избирательных участков после голосования не нарушают закон – Аваков

В целом голосование в Украине началось вовремя - глава ЦИК Диденко

С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах - Клименко

ПОСЛЕДНЕЕ

Свыше 100 тыс. протестующих вышли на улицы Минска – оппозиция

Порошенко: "опрос Зеленского" – самая большая избирательная фальсификация в истории Украины

Денисова о привлечении несовершеннолетних к проведению президентского опроса: лица с 14 лет могут быть волонтерами с разрешения родителей

ЯВКА НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.00 13,5% - "ОПОРА"

В ЕС считают неприемлемыми высказывания Эрдогана в адрес Макрона

Более 5 тыс. протестующих вышли на улицы Минска; силовики препятствуют шествию

МВД Грузии установило личность налетчика на банк в Зугдиди

Представительство президента Украины в АР Крым сообщило о критической гуманитарной ситуации на полуострове в связи с распространением COVID-19

Новые ограничения вводятся с понедельника в Италии из-за COVID-19

В Сосновке Сумской области проходят незаконные выборы в сельсовет, на нелегальный участок явка выше, чем на легальный – "Опора"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА