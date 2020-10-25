КИУ фиксирует нарушение санитарных мероприятий, незаконную агитацию и недопуск наблюдателей на ряд участков

Наблюдатели от Комитета избирателей Украины зафиксировали ряд нарушений на избирательных участках в день местных выборов в Украине по состоянию на 12:00, в том числе нарушение санитарных мероприятий в день голосования и ряд фактов незаконной агитации в большинстве областей Украины.

Как сообщается в пресс-релизе по итогам прошедшего в воскресенье брифинга "Основные проблемы в день голосования: оценка КИУ", было также зафиксировано недопущение наблюдателей на отдельные избирательные участки, в том числе наблюдателей от КИУ, открытие избирательных участков с задержкой, нарушения, связанные с "президентским опросом" в день голосования.

Эксперты КИУ рассказали, что противоэпидемические мероприятия часто проводятся за счет благотворителей, меценатов, членов комиссий. Члены избирательной комиссии вынуждены выполнять функции технических работников: убирать, проводить дезинфекцию. Во многих регионах отмечено отсутствие защитных экранов для членов избирательных комиссий или их ненадлежащее качество. Наблюдатели сообщают о неисправности термометров, отсутствие кабинок для избирателей с повышенной температурой, очереди с нарушением социальной дистанции и масочного режима.

Касательно инициированного президентом всенародного опроса, были зафиксированы факты незаконной агитации интервьюерами. Кроме того, в большинстве случаев работа интервьюеров начиналась в 10 часов утра, опрос не проводится на всех участках, это свидетельствует о его необъективности. Опрос проводился полностью открыто, анкетирование проходит на подручных средствах, в том числе столбах, кабинках для голосования. "Маркировка анкет выполнена в стилистике партии "Слуга народа. Эксперты КИУ назвали последнее манипуляцией", - говорится в сообщении.

Также были зафиксированы факты массовой незаконной агитации в день выборов: рассылка сообщений, использование масок с символикой партий, распространение информационных материалов, которые имеют признаки технологий, направленных влиять на явку избирателей.

В КИУ также отмечают, что не все избиратели понимают, как правильно заполнять бюллетень. "Зафиксированы случаи, когда люди старшего возраста шли в кабинку, не понимали, как заполнять бюллетень, выходили и спрашивали у членов комиссий или других избирателей. Эта проблема особенно распространена в небольших населенных пунктах", - говорится в сообщении.