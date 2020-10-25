Во Львове проголосовали 14% избирателей – горсовет

Во Львове по состоянию на 13:30 проголосовали 14% избирателей, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"По состоянию на 13:30 явка на избирательных участках Львова составляет в среднем 14%, то есть уже отдали свой голос 80 786 избирателей", - указано в сообщении.

Согласно данным горсовета, самыми активным являются пока избиратели Франковского и Галицкого районов – около 16%, а самая низкая явка пока в Сыховском районе – 10% избирателей.

В отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области сообщают, что по состоянию на 13:00 в полицию поступили 94 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, составлены 4 протокола по статьям 212-223 Кодекса Украины об административных правонарушениях (повреждение, уничтожение избирательного бюллетеня или вынос его за пределы избирательного участка).