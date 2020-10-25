Ошибки, выявленные накануне выборов в бланках итоговых протоколов, устранены до дня голосования - глава Киевской городской ТИК

Глава Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова заявляет, что все ошибки, выявленные накануне дня выборов в бланках итоговых протоколов, устранены.

"Типография пошла навстречу, и вчера были перепечатаны полностью все вложения, в которых работники допустили технические ошибки", - сказала Королькова на онлайн-брифинге в воскресенье.

Она пояснила, что среди допущенных ошибок, были, в частности, и такие как пропуск буквы в отчестве.

По словам Корольковой, вновь отпечатанные вложения были вовремя доставлены на избирательные участки, страницы с ошибками были заменены на вновь отпечатанные и в итоге бланк протокола "отвечает абсолютно всем требованиям".

Как сообщалось, 24 октября в Киевской городской организации "Европейская солидарность" заявили, что в бланках итоговых протоколов местных выборов в столице Украины зафиксированы несовпадения названий партий, их номеров и фамилий кандидатов.

25 октября в Украине проходят местные выборы.