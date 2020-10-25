МВД Грузии установило личность налетчика на банк в Зугдиди

МВД Грузии установило личность налетчика на филиал "Банка Грузии" 21 октября в городе Зугдиди.

"На основании проведенной МВД оперативно-розыскной работы установлена личность совершившего разбойное нападение на филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди, и он идентифицирован", - говорится в заявлении МВД, распространенном в воскресенье.

В документе содержится призыв к СМИ и гражданам не разглашать имя и фотографию преступника, если у них появится такая информация, так как это помешает проведению следственных мероприятий, направленных на задержание налетчика.

По информации местных СМИ, в эти часы глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури находится в Зугдиди, где в краевом управлении полиции проводит оперативное совещание.

21 октября вооруженный автоматом и гранатой мужчина в камуфляжной форме, перчатках и маске ворвался в здание филиала "Банка Грузии" в городе Зугдиди, произвел несколько выстрелов и уложил на пол более двух десятков сотрудников и посетителей банка. Налетчик удерживал заложников в течение почти 12 часов. Через СМИ он выдвинул требование к властям освободить всех заложников за выкуп в размере $500 тысяч. Получив выкуп и гарантии своей безопасности, он скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.