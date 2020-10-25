События

13:53 25.10.2020

На активистку Femen, обнажившуюся перед Зеленским, составлен админпротокол за хулиганство – полиция

1 мин читать

Полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство в отношении активистки движения Femen, которая обнажилась в воскресенье возле избирательного участка в Киеве, где голосовал президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой Зеленской.

"На активистку Femen составлен административный протокол по ст.173 Кодекса об админнарушениях", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции Украины в воскресенье.

Санкция по ст.173 Кодекса об административных правонарушениях – штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев или админарест до пятнадцати суток.

Как сообщалось, в воскресенье в день голосования на местных выборах активистка женского движения Femen пыталась попасть на избирательный участок в Киеве, где голосовал президент. Девушка выскочила из скопления собравшихся возле участка людей, когда туда заходил глава государства с супругой. Она подняла вверх юбку, на внутренней стороне которой было написано "Zexist". На нее достаточно быстро среагировали сотрудники государственной охраны и правоохранители.

Теги: #президент #femen #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:55 25.10.2020
По факту незаконных выборов в сельсовет в Сосновке Сумской области открыто дело – полиция

По факту незаконных выборов в сельсовет в Сосновке Сумской области открыто дело – полиция

14:49 25.10.2020
КИУ фиксирует нарушение санитарных мероприятий, незаконную агитацию и недопуск наблюдателей на ряд участков

КИУ фиксирует нарушение санитарных мероприятий, незаконную агитацию и недопуск наблюдателей на ряд участков

14:43 25.10.2020
Во Львове проголосовали 14% избирателей – горсовет

Во Львове проголосовали 14% избирателей – горсовет

14:40 25.10.2020
Наблюдатели "Опоры" к полудню не зафиксировали фактов незаконного вброса бюллетеней

Наблюдатели "Опоры" к полудню не зафиксировали фактов незаконного вброса бюллетеней

14:28 25.10.2020
Ошибки, выявленные накануне выборов в бланках итоговых протоколов, устранены до дня голосования - глава Киевской городской ТИК

Ошибки, выявленные накануне выборов в бланках итоговых протоколов, устранены до дня голосования - глава Киевской городской ТИК

14:18 25.10.2020
Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 13,5% - "Опора"

Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 13,5% - "Опора"

14:15 25.10.2020
Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 13,5% - "Опора"

Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 13,5% - "Опора"

13:39 25.10.2020
Во Львове фиксируют случаи выдачи бюллетеней без печати

Во Львове фиксируют случаи выдачи бюллетеней без печати

13:33 25.10.2020
С начала голосования полиция зафиксировала 1280 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса

С начала голосования полиция зафиксировала 1280 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса

13:18 25.10.2020
В Сосновке Сумской области проходят незаконные выборы в сельсовет, на нелегальный участок явка выше, чем на легальный – "Опора"

В Сосновке Сумской области проходят незаконные выборы в сельсовет, на нелегальный участок явка выше, чем на легальный – "Опора"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 13,5% - "Опора"

Активистка Femen пыталась попасть на избирательный участок, где голосовал Зеленский с супругой

Любые опросы возле избирательных участков после голосования не нарушают закон – Аваков

В целом голосование в Украине началось вовремя - глава ЦИК Диденко

С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах - Клименко

ПОСЛЕДНЕЕ

Свыше 100 тыс. протестующих вышли на улицы Минска – оппозиция

Порошенко: "опрос Зеленского" – самая большая избирательная фальсификация в истории Украины

Денисова о привлечении несовершеннолетних к проведению президентского опроса: лица с 14 лет могут быть волонтерами с разрешения родителей

ЯВКА НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.00 13,5% - "ОПОРА"

В ЕС считают неприемлемыми высказывания Эрдогана в адрес Макрона

Более 5 тыс. протестующих вышли на улицы Минска; силовики препятствуют шествию

МВД Грузии установило личность налетчика на банк в Зугдиди

Представительство президента Украины в АР Крым сообщило о критической гуманитарной ситуации на полуострове в связи с распространением COVID-19

Новые ограничения вводятся с понедельника в Италии из-за COVID-19

С начала голосования полиция зафиксировала 1280 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса – МВД Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА