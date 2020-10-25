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13:20 25.10.2020

Новые ограничения вводятся с понедельника в Италии из-за COVID-19

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В Италии с понедельника ужесточаются ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

В соответствии с новыми правилами, которые огласила в воскресенье канцелярия председателя Совета министров Италии, в стране закроются все кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны. Рестораны и бары продолжат работу, но с ограничениями по времени - до шести вечера.

Накануне в Италии было выявлено почти 20 тыс. новых случаев заражений коронавирусом, всего с начала эпидемии в стране COVID-19 был диагностирован у более 500 тыс. пациентов, 37,2 тыс. из них скончались, 264 тыс. выздоровели.

Теги: #италия #ограничения #коронавирус
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