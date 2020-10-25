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13:18 25.10.2020

В Сосновке Сумской области проходят незаконные выборы в сельсовет, на нелегальный участок явка выше, чем на легальный – "Опора"

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В селе Сосновка Поповской объединенной территориальной громады Конотопского района Сумской области работает незаконная участковая избирательная комиссия, которая организовала голосование в сельский совет общины, отказывающейся входить в состав ОТГ, сообщает председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская

"Действует она под идентичным номером, как и настоящая УИК - 590211. Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют…. У фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящий очень низкая явка, ведь он в глубине села находится и в нем ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", - написала Айвазовская на своей странице в Facebook в воскресенье.

По ее словам, нелегальный участок находится в помещении частной формы собственности. Полиция находится под участком и опрашивает людей на выходе. Уже получено разрешение прокуратуры на вход в здание для осуществления следственных действий.

Айвазовская отметила, что, по оценкам юристов "Опоры", такое голосование нарушает законодательство в соответствии с двумя статьями Уголовного кодекса: 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица - члена комиссий), и 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). В комментариях к своему сообщению председатель правления "Опоры" согласилась, что ст.110 "с натяжкой, но, может, они потом решат отсоединиться от нас вообще".

Теги: #сосновка #выборы #нелегальные
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