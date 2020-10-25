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13:18 25.10.2020

С начала голосования полиция зафиксировала 1280 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса – МВД Украины

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С начала голосования полиция зафиксировала 1280 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса – МВД Украины

По состоянию на 12:00 25 октября полиция зафиксировала 1280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. По 14 фактам открыты уголовные производства, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на телеграмм-канале.

Так, больше всего сообщений зафиксировано в Киеве – 151, в Киевской области – 132, Донецкой - 110, Днепропетровской - 98, Запорожской - 81, Львовской - 74, Черкасской - 59, Полтавской - 57, Харьковской и Херсонской – по 54, Винницкой - 51, Одесской - 47, Сумской - 36, Ровенской - 35, Закарпатской - 31 , Кировоградской и Николаевской - по 30, Хмельницкой - 29, Луганской - 27, Черниговской - 26, Тернопольской - 20, Ивано-Франковской - 18, Волынской - 14, Житомирской - 11, Черновицкой - 5.

Относительно нарушения порядка ведения агитации - зафиксировано 303 сообщения, из них об агитации в день выборов - 158, нарушениях ограничений относительно ведения предвыборной агитации - 65, нарушениях тайны голосования - 50, нарушениях порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 38, незаконном использовании избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 33.

Также полицейские составили 25 протоколов о совершении административных правонарушений.

Теги: #полиция #нарушения #выборы
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