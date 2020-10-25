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13:09 25.10.2020

История с бизнесом Байдена-младшего в Украине России не касается – Путин

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему неизвестно о наличии у сына кандидата в президенты США Джо Байдена криминальных бизнес-интересов в Украине, но в любом случае этот вопрос не касается России.

"Это нас вообще не касается - это касается американцев и украинцев", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), комментируя соответствующую информацию.

Высказывание главы государства опубликовано на сайте программы.

В сообщении отмечается, что Путин обратил внимание на существование в Украине как минимум одной компании, работавшей в нефтегазовой отрасли, которую Хантер Байден "фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал".

"Но я не вижу здесь никакого криминала - во всяком случае, нам об этом ничего не известно", - сказал в связи с этим президент РФ.

Путину также процитировали заявление американского коллеги Дональда Трампа о том, что Россия до сих пор платит Байдену деньги.

"Без комментариев", - ответил президент РФ.

Комментируя сообщения о связях вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной с Байденом, Путин заметил: "Наверное, у нее были многочисленные бизнес-контакты, деловые связи со своими зарубежными партнерами. Есть ли в этом числе американцы - я просто об этом ничего не знаю, и мне просто об этом ничего не известно".

Теги: #президент #сша #россия #байден
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