В результате взрыва ночью у офиса киевской ячейки Нацкорпуса поврежден фасад здания, пострадавших нет

Партия "Национальный корпус" сообщает о взрыве гранаты возле офиса киевской ячейки "Нацкорпуса", полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

"Сегодня под офис Киевской ячейки Национального корпуса, который находится по адресу ул. Гайдай 9/8, бросили боевую гранату. Вследствие провокации никто не пострадал, так как на тот момент в помещении не было людей. Взрывом повреждено офисное имущество. Сейчас на месте работает полиция", - говорится в сообщении пресс-службы "Нацкорпуса".

В Национальной полиции агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что инцидент произошел в ночь на воскресенье. После информации о взрыве на место выехала оперативно-следственная группа и взрывотехники. "Предварительно - взорвалась граната. Взрывом поврежден фасад здания, никто не пострадал", - добавили в полиции.