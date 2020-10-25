События

13:07 25.10.2020

В результате взрыва ночью у офиса киевской ячейки Нацкорпуса поврежден фасад здания, пострадавших нет

1 мин читать

Партия "Национальный корпус" сообщает о взрыве гранаты возле офиса киевской ячейки "Нацкорпуса", полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

"Сегодня под офис Киевской ячейки Национального корпуса, который находится по адресу ул. Гайдай 9/8, бросили боевую гранату. Вследствие провокации никто не пострадал, так как на тот момент в помещении не было людей. Взрывом повреждено офисное имущество. Сейчас на месте работает полиция", - говорится в сообщении пресс-службы "Нацкорпуса".

В Национальной полиции агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что инцидент произошел в ночь на воскресенье. После информации о взрыве на место выехала оперативно-следственная группа и взрывотехники. "Предварительно - взорвалась граната. Взрывом поврежден фасад здания, никто не пострадал", - добавили в полиции.

Теги: #взрыв #офис #партия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:20 21.10.2020
В Одесской области произошел взрыв возле АЗС, пострадал кандидат в депутаты горсовета

В Одесской области произошел взрыв возле АЗС, пострадал кандидат в депутаты горсовета

18:37 12.10.2020
Высокая конкуренция на рынке офисов стимулирует выход проектов с "зеленой" сертификацией – мнение

Высокая конкуренция на рынке офисов стимулирует выход проектов с "зеленой" сертификацией – мнение

00:16 04.10.2020
Ермак: монолитность партии "Слуга народа" сегодня существует вокруг президента Зеленского

Ермак: монолитность партии "Слуга народа" сегодня существует вокруг президента Зеленского

20:22 03.10.2020
Во Львове мужчина пострадал от взрыва в квартире

Во Львове мужчина пострадал от взрыва в квартире

03:02 02.10.2020
Офис генпрокурора направил в МКС информационное сообщение по пропаганде военной службы среди детей в оккупированном Крыму

Офис генпрокурора направил в МКС информационное сообщение по пропаганде военной службы среди детей в оккупированном Крыму

15:06 28.09.2020
Партия " Демократическая сокира" подает в суд в связи с тем, что ее не допустили на выборы в Киевсовет

Партия " Демократическая сокира" подает в суд в связи с тем, что ее не допустили на выборы в Киевсовет

07:24 27.09.2020
Нардеп от "Слуги народа" Галушко заявил о выходе из партии

Нардеп от "Слуги народа" Галушко заявил о выходе из партии

15:41 21.09.2020
Валовое поглощение киевских офисов в I пол.-2020 сократилось на 42% – CBRE

Валовое поглощение киевских офисов в I пол.-2020 сократилось на 42% – CBRE

20:28 20.09.2020
Гендиректор Carlsberg сообщил о взрыве  на Киевском пивзаводе

Гендиректор Carlsberg сообщил о взрыве  на Киевском пивзаводе

18:07 20.09.2020
Два человека пострадали в результате взрыва во время сварочных работ на предприятии в Киеве – полиция

Два человека пострадали в результате взрыва во время сварочных работ на предприятии в Киеве – полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Активистка Femen пыталась попасть на избирательный участок, где голосовал Зеленский с супругой

Любые опросы возле избирательных участков после голосования не нарушают закон – Аваков

В целом голосование в Украине началось вовремя - глава ЦИК Диденко

С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах - Клименко

Четыре участка для голосования на местных выборах ещё не открылись – МВД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Десять БТР охраняют резиденцию Лукашенко в Минске на фоне протестов в последний день ультиматума оппозиции

История с бизнесом Байдена-младшего в Украине России не касается – Путин

Руководство одного из вузов ГФС указывало курсантам, за кого голосовать на выборах, открыто дело – прокуратура

В Харьковской области открыто 3 производства по нарушениям в день выборов - полиция

Ткаченко рассчитывает, что Рада в ближайшее время примет закон о столице во втором чтении

В Киеве на дому голосуют более 7,7 тыс граждан - КГГА

В Бельгии превзойден антирекорд суточного числа госпитализаций первой волны пандемии COVID-19

В Тыврове Винницкой области эвакуировали участок после сообщения о минировании – "Опора"

Полиция задержала 130 жителей Житомирской области, прибывших в Киев для проплаченного голосования – Шкиряк

В Виннице местный житель толкнул проводившего президентский опрос волонтера и повредил урну, его задержали – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА