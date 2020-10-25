Руководство одного из вузов ГФС указывало курсантам, за кого голосовать на выборах, открыто дело – прокуратура

Курсанты одного из университетов Государственной фискальной службы Украины в Киевской области получали указание от командного состава отдать свои избирательные голоса на местных выборах в воскресенье за определенных кандидатов в депутаты, сообщается на странице Киевской областной прокуратуры в Facebook.

"По данным следствия, одно из лиц командного состава курсантов университета ГФС Украины по предварительному сговору с должностными лицами указанного вуза, дала курсантам указание отдать свои избирательные голоса в пользу определенных кандидатов в депутаты от одной из политических партий. Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателей)", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в открытом уголовном производстве осуществляет Киевская областная прокуратура. Ведется досудебное следствие, проводятся следственные и розыскные действия, устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.

По данным полиции, речь идет о командире одного из факультетов университета ГФС, расположенного в г.Ирпень Киевской области. "Установлено, что по указанию командира, которое он разместил в мобильном приложении, курсанты должны были прийти на избирательный участок 25 октября по месту жительства, а именно на один из участков города Ирпень, и отдать свои голоса за соответствующих кандидатов в депутаты от определенной политической партии. Стоимость одного голоса стоила более полутора тысяч гривень", - сообщатся на странице МВД в Facebook.