В Харьковской области открыто 3 производства по нарушениям в день выборов - полиция

По состоянию на 12:00 воскресенья в полицию поступило 55 сообщений о нарушениях избирательного законодательства на территории Харькова и области, по 3 случаям начаты уголовные производства.

"Открыто 3 уголовных производства по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя - ИФ) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Уголовные производства открыты в связи с тем, что в г. Дергачи и пгт Казачья Лопань из-за неисправности запорного устройства сейфа, в котором хранились бюллетени для голосования, своевременно не начали работу два избирательных участка. Кроме того, на избирательном участке в пгт. Малая Даниловка избиратель в бюллетене обнаружил отсутствие фамилии одного из кандидатов в депутаты.

Люди также жаловались на то, что у входа на избирательный участок в г. Первомайский неизвестные раздают листовки и предлагают пройти опрос от президента Украины, на то, что в избирательных списках на участке в Новобаварском районе Харькова указана информация о том, что в одном из домов больше квартир, чем есть на самом деле, на отказ предоставить бюллетень по цифровому паспорту и т.д.

Информации по всем сообщениям внесена в Единый учет заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Проводится проверка.