Ткаченко рассчитывает, что Рада в ближайшее время примет закон о столице во втором чтении

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассчитывает, что Верховная Рада в ближайшее время примет закон о столице во втором чтении.

"Принял участие в местных выборах. Проголосовал на своем участке в Киеве. Надеюсь, что местные громады получат достойных представителей во власти", - написал Ткаченко в своем Телеграмм-канале в воскресенье.

Также министр посетовал, что Верховная Рада не успела проголосовать за закон о столице во втором чтении.

По его мнению, что данный закон коренным образом изменил бы возможности, в частности, для киевлян участвовать в самоуправлении города, а также восстановил бы районные и местные советы и позволил получить намного больше полномочий громаде, в том числе по контролю над деятельностью власти.

"Впрочем, думаю, что парламент сможет вернуться к этому вопросу в ближайшее время", - добавил Ткаченко.