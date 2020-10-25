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12:38 25.10.2020

Ткаченко рассчитывает, что Рада в ближайшее время примет закон о столице во втором чтении

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассчитывает, что Верховная Рада в ближайшее время примет закон о столице во втором чтении.

"Принял участие в местных выборах. Проголосовал на своем участке в Киеве. Надеюсь, что местные громады получат достойных представителей во власти", - написал Ткаченко в своем Телеграмм-канале в воскресенье.

Также министр посетовал, что Верховная Рада не успела проголосовать за закон о столице во втором чтении.

По его мнению, что данный закон коренным образом изменил бы возможности, в частности, для киевлян участвовать в самоуправлении города, а также восстановил бы районные и местные советы и позволил получить намного больше полномочий громаде, в том числе по контролю над деятельностью власти.

"Впрочем, думаю, что парламент сможет вернуться к этому вопросу в ближайшее время", - добавил Ткаченко.

Теги: #столица #закон #парламент
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