В Киеве на дому голосуют более 7,7 тыс граждан - КГГА

В Киеве на местных выборах в воскресенье дома голосуют более 7,7 тыс человек, заявляет руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Дмитрий Загуменный.

"У нас изъявило желание голосовать дома 7711 человек, из них только шесть больных Covid-19 (в соответствии с заявлениями – ИФ)", - сказал Загуменный на онлайн-брифинге в воскресенье.

По его словам, вопрос безопасности членов избирательных комиссий, которые будут выезжать на голосование на дому, решен.

"Эти вопросы нами были решены, даны соответствующие инструкции о средствах индивидуальной защиты, предоставлены костюмы, маски, рукавички, щитки, и все, что необходимо для 100% обеспечения (безопасности – ИФ) членов участковых избирательных комиссий", - рассказал Загуменный.