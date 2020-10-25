События

12:30 25.10.2020

В Бельгии превзойден антирекорд суточного числа госпитализаций первой волны пандемии COVID-19

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Зарегистрированные в Бельгии накануне 590 госпитализаций с коронавирусом за сутки превзошли "рекорд", отмеченный в первую волну пандемии, сообщила в воскресенье газета "Суар".

В больницах Брюсселя и Льежа, по данным издания, более половины мест в отделениях интенсивной терапии заняты коронавирусными пациентами.

В период с 15 по 21 октября зафиксировано в среднем 11891 новое заражение коронавирусом в день, что выше на 50%, чем за предыдущую неделю, свидетельствуют последние цифры института общественного здравоохранения Sciensano.

В целом в Бельгии коронавирусом заразились 305409 человек с начала пандемии.

Среднее количество летальных исходов в сутки от COVID-19 в период с 15 по 21 октября составило 39,1.

Теги: #бельгия #вирус #антирекорд
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