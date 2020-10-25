В Тыврове Винницкой области эвакуировали участок после сообщения о минировании – "Опора"

Правоохранители эвакуировали всех находившихся на избирательном участке в пгт Тывров Тывровского района Винницской области после поступившего сообщения о минировании участка, сообщается на сайте гражданской сети "Опора".

"По информации наблюдателя "Опоры", в пгт Тывров Тывровского района поступило сообщение о том, что участок заминировали. На избирательный участок №051046, который на ул.Тиверская, 49, прибыла полиция. Всех, кто находился на участке, попросили покинуть помещение", - говорится в сообщении.

В воскресенье в Украине проходят местные выборы.