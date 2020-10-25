В Виннице местный житель толкнул проводившего президентский опрос волонтера и повредил урну, его задержали – полиция

Полиция Винницкой области начала уголовное производство по факту хулиганских действий в отношении волонтера, который в областном центре проводил инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос.

"25 октября вблизи одного из избирательных участков на улице Андрея Первозванного (в Виннице – ИФ) мужчина толкнул волонтера и повредил ящик для проведения опроса "5 вопросов от президента". Полицейские установили… и задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний житель Винницы", - сообщается на странице областной полиции в Facebook в воскресенье.

Следствием начато досудебное расследование по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), которое предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет.

Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Опрос проводят волонтеры, с которыми заключаются гражданско-правовые сделки подряда.