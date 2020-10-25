События

11:56 25.10.2020

На многих избирательных участках в Киеве никто не проводит инициированный Зеленским опрос, на других волонтеры работают без столов

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На многих избирательных участках в Киеве никто не проводит инициированный Зеленским опрос, на других волонтеры работают без столов

Многие избиратели, которые пришли на избирательные участки в Киеве и Киевской области, чтобы отдать свои голоса на проходящих в воскресенье местных выборах, не встретили возле участков волонтеров, которые проводят инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским всенародный опрос.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", ни на его избирательном участке, ни на пяти других участках в Днепровском районе спустя 15-30 минут после их открытия волонтеров не было.

Также волонтеры не были замечены на одном из участков в Дарницком районе Киева вскоре после открытия и в г.Боярка Киевской области спустя три часа после начала работы участка.

На одном из участков в Деснянском районе столицы волонтер пришел спустя примерно минут 10 после начала голосования и расположился возле входа в школу, где находится участок. У волонтера в распоряжении лишь маленькая картонная урна, ручка и пачка опросников, никакого стола нет. Принимающие участие в опросе ставят отметки в опросниках, положив их прямо на урну. При этом большинство приходящих на участки избирателей игнорируют опрос.

Аналогичная ситуация зафиксирована на двух участках в Соломенском районе Киева: волонтеры, один или два молодых человека, одетых в белые жилеты с надписями "5 вопросов от президента", стояли на улице у выходов с избирательных участков с опросниками и картонными урнами, к избирателям не обращались.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что не принимал участия в президентском опросе, поскольку у избирательного участка, где он голосовал, волонтеры не работали.

Зеленский принял участие в опросе. На видео, зафиксированный камерами ряда украинских телеканалов, видно, что он заполнял опросник, положив его на картонную урну.

Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Зеленский подтвердил, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий, а сам он планирует использовать его данные для своих будущих предложений депутатам. Он также сообщил, что на проведение общенационального опроса 25 октября не будут выделять средств из государственного бюджета.

Как и запланировано, опрос проводят волонтеры, с которыми заключаются гражданско-правовые сделки подряда.

Теги: #выборы #опрос
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