События

11:54 25.10.2020

Посол Франции отозван из Турции после высказываний Эрдогана о Макроне

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Франция отзывает посла в Турции для консультаций после высказываний турецкого президента Реджепа Эрдогана адрес французского коллеги Эмманюэля Макрона, сообщает в воскресенье Associated Press.

"Что можно сказать по поводу главы государства, который так плохо обращается с представителями разных конфессий? Прежде всего, следует проверить его психику", - сказал Эрдоган о Макроне накануне.

Эти высказывания в Париже сочли неприемлемо грубыми.

Ранее этой осенью Макрон заявлял о переживаемом исламом кризисе по всему миру. Также он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию и государство. Кроме того, президент Франции пообещал тщательнее контролировать источники финансирования деятельности мечетей.

Теги: #турция #франция #посол #отзыв #экспресс
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Интерфакс-Украина
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