В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая погода - Укргидрометцентр

В ближайшие сутки на территории Украины сохранится теплая погода. Максимальная влажность воздуха ожидается в Карпатах и Одесской области, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 26 октября, ночью в Карпатах и днем в Одесской области возможен небольшой дождь, местами с грозой. На остальной территории страны без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, на востоке страны 2-7° тепла. Днем 12-17°, в южных областях до 20°.

В Киеве в понедельник без осадков, температура ночью 8-10°, днем около 15°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве днем 26 октября была зафиксирована в 1945 году и составила 19,5° выше нуля, самая низкая ночью – 6,5° ниже нуля в 2014 году.

Во вторник, 27 октября, в Украине без осадков, только в южных областях местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в южной части ночью 8-13°, днем 14-19°. На остальной территории ночью 4-9°, в восточных областях 1-6° тепла, днем 11-16°. В Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В Киеве во вторник без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 13-15°.