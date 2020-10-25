Активистка Femen пыталась попасть на избирательный участок, где голосовал Зеленский с супругой

Активистка женского движения Femen пыталась попасть на избирательный участок в Киеве, где голосовал президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой Зеленской.

Девушка выскочила из скопления собравшихся возле участка людей, когда туда заходил глава государства с супругой. Она подняла вверх юбку, на внутренней стороне которой было написано "Zexist".

На нее достаточно быстро среагировали сотрудники государственной охраны и правоохранители.