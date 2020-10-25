В Киеве за сутки 359 заболевших Covid-19, из них 13 медиков, 58 человек госпитализированы – мэр

В Киеве за минувшие сутки коронавирусной инфекцией Covid-19 заболели 359 человек, десять ранее заболевших умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале в воскресенье.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 68, в Деснянском - 55 и в Днепровском районе - 51 случай", - рассказал Кличко.

По его словам, в числе заболевших 198 женщин в возрасте от 18 до 87 лет и 142 мужчины в возрасте от 21 до 83 лет. Также в числе заболевших – 19 детей: 11 девочек от шести до 17 лет и восемь мальчиков от одного до 16 лет.

Заболели также 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 58 пациентов. Другие помещены на самоизоляцию и находятся под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 58 человек, сообщил Кличко.

Городной голова украинской столицы, который сам заболел Covid-19 и сейчас находится на самоизоляции, призвал всех, кто примет участие в местных выборах в воскресенье, соблюдать правила безопасности на избирательных участках. "Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома. Вирус поразил буквально в последний день перед выборами", - сказал Кличко в видеообращении, которое разместил на своей странице в социальной сети Facebook в воскресенье.

По его словам, участки в Киеве открылись, ситуация в столице нормальная. "Кого бы вы ни поддерживали - придите на участки, сделайте свой выбор! И важно - не забывайте о мерах безопасности: наденьте маску, возьмите перчатки, возьмите ручку. Соблюдайте социальную дистанцию… Берегите себя!" – призвал Кличко.