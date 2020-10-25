Зеленский: я остаюсь тем же человеком, за которого голосовали люди

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что отказался от какого-то своего имиджа, из-за чего падает и рейтинг партии "Слуга народа", и остается тем человеком, за которого голосовали люди на выборах президента.

"Я, честно говоря, не понимаю, о чем вы говорите, отказался от какого-то имиджа или что-то еще... Я тот, кто я есть, я - Владимир Зеленский, именно таким родился, таким стал, и именно за такого человека голосовали люди. И выполняю свои обязанности в соответствии с Конституцией Украины", - сказал он в воскресенье в Киеве после голосования на местных выборах, отвечая на вопрос, не считает ли он причиной падения рейтинга "Слуги народа" свой якобы отказ от имиджа "народного президента".