В Житомире начали работу ещё два избирательных участка – полиция
В Житомире по состоянию на 10:30 начали работу ещё два избирательных участка, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
"Таким образом, сейчас все избирательные участки области работают. Полицейские обеспечивают правопорядок и реагирование на сообщения о возможных нарушениях", - указывается в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 10:30 в полицию поступило 16 сообщений о возможных нарушениях, на местах работают следственно-оперативные группы.
Как сообщалось, по состоянию на 10:00 в Украине не начали работу четыре избирательных участка.