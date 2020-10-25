В Житомире начали работу ещё два избирательных участка – полиция

В Житомире по состоянию на 10:30 начали работу ещё два избирательных участка, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

"Таким образом, сейчас все избирательные участки области работают. Полицейские обеспечивают правопорядок и реагирование на сообщения о возможных нарушениях", - указывается в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 10:30 в полицию поступило 16 сообщений о возможных нарушениях, на местах работают следственно-оперативные группы.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 в Украине не начали работу четыре избирательных участка.